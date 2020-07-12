Под Саратовом насмерть сбили девочку: задержан подозреваемый

12 Июль 2020 2020-07-12T07:54:04+03:00

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В отношении 24-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, что повлекло по неосторожности смерть человека.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по предварительным данным 10 июля 24-летний водитель Kia Cerato около 22:00 на улице Кривошеева в селе Орлов-Гай Ершовского района насмерть сбил 12-летнюю девочку.

Ребенок шел по обочине дороги.

Молодого человека задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU