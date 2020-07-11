В Саратовской области клещи покусали 655 человек

11 Июль 2020 2020-07-11T12:46:38+03:00

По данным специалистов, количество обратившихся остается на уровне прошлого года

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В Саратовской области в больницы с укусами клещей обратились 655 человек, из них 219 — дети. Такие данные на 10 июля приводит региональный Роспотребнадзор.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, количество обратившихся остается на уровне прошлого года.

При этом с начала 2020 года специалисты исследовали 915 клещей, 352 из которых из окружающей среды. У восьми из них нашли иксодовый клещевой боррелиоз, у двоих — гранулоцитарный анаплазмоз человека.

Чтобы дети не заразились болезнями, передаваемыми от этих обитателей природы, в оздоровительных лагерях прошли акарицидные обработки. Они затронули площадь 475,92 гектара.

Саратовская область не является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту. Однако жители региона могут заразиться, выехав в другие регионы, их просят заранее сделать профилактические прививки.

Граждан просят носить в лесу головной убор и закрытую одежду, плотно прилегающую к телу. Штаны нужно заправить в сапоги или перевязать снизу резинками. Осматривать себя нужно часто, чтобы обнаружить клещей, при этом садиться на траву нельзя, а палатку ставить только там, где нет растительности, и использовать репелленты.

Если клещ успел присосаться, нужно его извлечь в больнице или травмпункте. Вытащить его можно и самостоятельно, а место укуса обработать йодом и спиртом.

Потом его в закрытой банке стоит отнести в Центр гигиены и эпидемиологии на Вольской, 7, чтобы клеща исследовали.

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ИСТОЧНИК KP.RU