В Петровске в ДТП двух «десяток» пострадал водитель одной из них

11 Июль 2020 2020-07-11T11:43:17+03:00

Авария произошла из-за того, что один из шоферов не уступил дорогу

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В Петровске Саратовской области вчера, 10 июля, столкнулись два ВАЗ-2110.

- Авария произошла в 13:50 у дома №95 по улице Шамаева. 47-летний водитель машины, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил второму авто, из-за чего случилось ДТП, — сообщили «КП-Саратов» в региональной Госавтоинспекции.

В результате столкновения пострадал водитель второй «десятки» — 55-летний мужчина. Его госпитализировали

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ИСТОЧНИК KP.RU