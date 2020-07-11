В Петровске в ДТП двух «десяток» пострадал водитель одной из них
В Петровске Саратовской области вчера, 10 июля, столкнулись два ВАЗ-2110.
- Авария произошла в 13:50 у дома №95 по улице Шамаева. 47-летний водитель машины, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил второму авто, из-за чего случилось ДТП, — сообщили «КП-Саратов» в региональной Госавтоинспекции.
В результате столкновения пострадал водитель второй «десятки» — 55-летний мужчина. Его госпитализировали
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ИСТОЧНИК KP.RU