Двух бракоьеров наказали рублем за убитых бобров, уток и зайца в Воскресенском районе
В Воскресенском районе Саратовской области наказали браконьеров.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, 52-летнего мужчину и его 49-летнего сообщника осудили и проговорили к штрафу по 200 тыс. рублей.
В марте 2019 года мужчины на моторной лодке отправились по реке Терешка. Там они застрелили девять бобров и их детенышей, 12 уток и зайца.
Сумма ущерба составила 256 тыс. рублей.
Мужчины, кроме штрафа, возместили ущерб, а также у них конфисковали лодку, мотор и оружие.
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ИСТОЧНИК KP.RU