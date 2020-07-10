Двух бракоьеров наказали рублем за убитых бобров, уток и зайца в Воскресенском районе

10 Июль 2020 2020-07-10T17:03:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воскресенском районе Саратовской области наказали браконьеров.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, 52-летнего мужчину и его 49-летнего сообщника осудили и проговорили к штрафу по 200 тыс. рублей.

В марте 2019 года мужчины на моторной лодке отправились по реке Терешка. Там они застрелили девять бобров и их детенышей, 12 уток и зайца.

Сумма ущерба составила 256 тыс. рублей.

Мужчины, кроме штрафа, возместили ущерб, а также у них конфисковали лодку, мотор и оружие.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU