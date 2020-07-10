Саратовская пенсионерка победила в чемпионате по компьютерному многоборью
Татьяна Ниронова из Балаковского района Саратовской области стала одним из победителей всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров.
- Женщина заняла первое место в номинации «Работа на портале и в приложении Пенсионного фонда Российской Федерации» в категории «Начинающий». По итогам абсолютного первенства Татьяна Борисовна вошла в топ-9, — сообщили «КП-Саратов» в Минтруда области.
Татьяна Ниронова на чемпионате продемонстрировала, как умеет работать с компьютером, и подготовила презентацию в программе PowerPoint «Семейные истории Великой Победы».
По словам пенсионерки, ее презентацию признали лучшей на отборочных соревнованиях, но она решила ее улучшить и дополнить материалами из архивных документов.
- Конечно, участие в таком грандиозном событии, признаюсь, было для меня очень волнующим. Какие-то задания давались мне с легкостью, а над другими пришлось задуматься, — отметила победительница.
Кроме Татьяны Нироновой в финале чемпионата также участвовали еще трое саратовцев: Александра Горшкова из Перелюба, Александр Терлецкий из Аркадака и Михаил Стройкин из Маркса.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU