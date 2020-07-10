Саратовская пенсионерка победила в чемпионате по компьютерному многоборью

10 Июль 2020 2020-07-10T16:12:19+03:00

В нем участвовали еще трое жителей региона

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Татьяна Ниронова из Балаковского района Саратовской области стала одним из победителей всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров.

- Женщина заняла первое место в номинации «Работа на портале и в приложении Пенсионного фонда Российской Федерации» в категории «Начинающий». По итогам абсолютного первенства Татьяна Борисовна вошла в топ-9, — сообщили «КП-Саратов» в Минтруда области.

Татьяна Ниронова на чемпионате продемонстрировала, как умеет работать с компьютером, и подготовила презентацию в программе PowerPoint «Семейные истории Великой Победы».

По словам пенсионерки, ее презентацию признали лучшей на отборочных соревнованиях, но она решила ее улучшить и дополнить материалами из архивных документов.

- Конечно, участие в таком грандиозном событии, признаюсь, было для меня очень волнующим. Какие-то задания давались мне с легкостью, а над другими пришлось задуматься, — отметила победительница.

Кроме Татьяны Нироновой в финале чемпионата также участвовали еще трое саратовцев: Александра Горшкова из Перелюба, Александр Терлецкий из Аркадака и Михаил Стройкин из Маркса.

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ИСТОЧНИК KP.RU