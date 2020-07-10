Песня Олега Газманова может стать официальным гимном Саратова
На заседании Саратовской городской думы 10 июля обсудили возможность появления у города собственного гимна.
Соответствующий доклад на рассмотрение коллег представил депутат Александр Янклович.
Он считает, что можно рассмотреть вариант песни «Олега Газманова «Саратов». Тем более, что ее уже неофициально используют в качестве гимна.
В России большинство столиц субъектов имеют гимн.
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ИСТОЧНИК KP.RU