Песня Олега Газманова может стать официальным гимном Саратова

10 Июль 2020 2020-07-10T14:48:06+03:00

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На заседании Саратовской городской думы 10 июля обсудили возможность появления у города собственного гимна.

Соответствующий доклад на рассмотрение коллег представил депутат Александр Янклович.

Он считает, что можно рассмотреть вариант песни «Олега Газманова «Саратов». Тем более, что ее уже неофициально используют в качестве гимна.

В России большинство столиц субъектов имеют гимн.

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ИСТОЧНИК KP.RU