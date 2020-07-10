Житель Ершова забил кулаками сожительницу и получил меньше двух лет в колонии-поселении

10 Июль 2020 2020-07-10T14:33:05+03:00

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В Ершове Саратовской области вынесен приговор 50-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в причинении смерти по неосторожности.

Суд установил, что он вместе с 31-летней женщиной жили в частном доме на улице Ершова и вместе употребляли алкоголь. 7 декабря женщина собралась в магазин, чтобы пополнить запасы спиртного, но мужчина воспротивился. Он заявил, что уже слишком поздно, тем более, они оба изрядно пьяны.

Для усиления словесных аргументов он воспользовался кулаками. При этом он повторил насилие и на следующий день.

10 декабря женщина скончалась на диване в комнате. Мужчина сообщил об этом ее родственникам.

Экспертиза установила, что причиной смерти стала тупая травма спины с повреждением печени и кровоизлиянием в диафрагму. В частности, при падении женщина ударилась о стул, что и стало смертельным.

Суд отправил мужчину в колонию-поселение на год и 10 месяцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU