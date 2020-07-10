Саратовские спасатели покоряют Эльбрус

10 Июль 2020 2020-07-10T13:55:02+03:00

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Сотрудники Саратовской областной службы спасения отправились на Эльбрус.

Как сообщил на своей странице в Instagram руководитель облспаса Юрий Юрин, восхождение приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Фото из Instagram Юрия Юрина

На гору поднимаются четыре сотрудника Саратовской областной службы спасения: Игорь Бауков, врач-реаниматолог, Михаил Муранов, спасатель 1 класса, Алексей Зангелиди, спасатель и Виктория Чеброва, фельдшер.

Экспедиция началась 4 июля и сейчас группа уже прошла по местам боев и гибели роты лейтенанта Гурена Гринорянца, защитника Эльбруса. Завтра ожидается выход на «Приют-11», а оттуда саратовцы двинутся на западную вершину, на высоту 5 642 км.

Фото из Instagram Юрия Юрина

Восхождение проходит в рамках альпийских сборов «По следам героев Заоблачного Фронта» совместно с Федерацией альпинизма Саратовской области.

Фото из Instagram Юрия Юрина

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ИСТОЧНИК KP.RU