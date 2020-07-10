2020-07-10T13:31:19+03:00
Происшествия

Движение трамваев №3 в Саратове парализовано из-за ДТП на рельсах

Авария произошла между 1-Дачной и Вишневой [фото]
Ольга СИМОНОВА
Поделиться:
Трамваи стоят в обе стороныТрамваи стоят в обе стороныФото: Ольга Симонова
Изменить размер текста:

На проспекте 50 лет Октября в Кировском районе авария перегородила движение трамваев.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», машины столкнулись на рельсах на пересечении проспекта и улицы Техническая, на перегоне между остановками «1-я Дачная» и «Вишневая».

Произошло ДТП на рельсах Фото: Ольга Симонова

Произошло ДТП на рельсахФото: Ольга Симонова

Трамваи маршрута №3 встали в обе стороны.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24