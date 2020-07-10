Движение трамваев №3 в Саратове парализовано из-за ДТП на рельсах
Авария произошла между 1-Дачной и Вишневой [фото]
Трамваи стоят в обе стороныФото: Ольга Симонова
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На проспекте 50 лет Октября в Кировском районе авария перегородила движение трамваев.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», машины столкнулись на рельсах на пересечении проспекта и улицы Техническая, на перегоне между остановками «1-я Дачная» и «Вишневая».
Произошло ДТП на рельсахФото: Ольга Симонова
Трамваи маршрута №3 встали в обе стороны.
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ИСТОЧНИК KP.RU