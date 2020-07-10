Без воды остался Заводской район Саратова
Идут работы на коммуникациях
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Сегодня, 10 июля, без воды остался ряд улиц в Заводском районе Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», речь идет о Карьерной улице на участке от 4-й Силикатной до 1-го Карьерного проезда, 1-3 и 5-м Карьерных проездах.
Водоснабжение вернут ориентировочно до 16:00, как только закончат работы на коммуникациях.
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ИСТОЧНИК KP.RU