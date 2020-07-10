Мужчина пытался уйти от ссоры с сожительницей, но она догнала его и попыталась зарезать
Жительницу поселка Лысые Горы Саратовской области будут судить за покушение на убийство сожителя.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ранее 42-летняя женщина была неоднократно судима, в том числе за особо тяжкое преступление.
По версии следствия, днем 29 апреля она с 41-летним сожителем гостила у родственницы. Мужчина с женщиной поссорились во время застолья.
Гражданин вышел во двор, чтобы не обострять конфликт, но женщина схватила нож, кинулась за ним и ударила его в шею слева. Раненый сумел оттолкнуть вооруженную даму, а его сестра выбила орудие из ее руки.
После этого пострадавший был госпитализирован и прооперирован. Женщина арестована. Дело направлено в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU