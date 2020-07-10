Мужчина пытался уйти от ссоры с сожительницей, но она догнала его и попыталась зарезать

10 Июль 2020 2020-07-10T14:00:28+03:00

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Жительницу поселка Лысые Горы Саратовской области будут судить за покушение на убийство сожителя.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ранее 42-летняя женщина была неоднократно судима, в том числе за особо тяжкое преступление.

По версии следствия, днем 29 апреля она с 41-летним сожителем гостила у родственницы. Мужчина с женщиной поссорились во время застолья.

Гражданин вышел во двор, чтобы не обострять конфликт, но женщина схватила нож, кинулась за ним и ударила его в шею слева. Раненый сумел оттолкнуть вооруженную даму, а его сестра выбила орудие из ее руки.

После этого пострадавший был госпитализирован и прооперирован. Женщина арестована. Дело направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU