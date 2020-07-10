Судимый алиментщик из Энгельса попытался украсть виски из магазина

10 Июль 2020 2020-07-10T13:54:29+03:00

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Суд признал 30-летнего жителя Энгельса виновным в покушении на кражу.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, судимый за неуплату алиментов мужчина отбыл свое наказание и решил начать воровать.

В 2019 году, 17 декабря, он зашел в ТК «Лента», взял бутылку виски Macallan Fine Oak 15-летней выдержки объемом 0,7 литра, спрятал под верхнюю одежду и пошел к выходу. Долгим путь не был, вскоре злоумышленника задержала охрана.

Теперь он проведет 160 часов на обязательных работах.

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ИСТОЧНИК KP.RU