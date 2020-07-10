Стать таксистом в Саратовской области стало проще и дешевле

10 Июль 2020 2020-07-10T13:53:42+03:00

Цена разрешения на перевозки сократилась почти в 12 раз

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области стало проще стать таксистом.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства области, теперь разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковым такси можно приобрести за 699,49 рубля. Это значительно дешевле, чем было ранее — 8 294 рубля.

По словам заместителя министра Ивана Козаченко, такая мера направлена на снижение числа нелегальных таксистов и стимулирования законных таксомоторных перевозок.

- Мы надеемся, что данный приказ существенно прибавит ряды легальных перевозчиков в сфере легкового такси на территории Саратовской области. Любой желающий — будь он индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом — сможет оформить законное право на осуществление вышеуказанной деятельностью. Вышеуказанный нормативно-правовой акт вступает в законную силу 18 июля 2020 года, — отметил Иван Козаченко.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU