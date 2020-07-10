Незнакомка обманула курьера из Саратова на 7 тыс. рублей

10 Июль 2020 2020-07-10T12:13:37+03:00

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В Саратове студента, подрабатывающего курьером, обманула мошенница.

- Парень получил заказ о доставке продуктов, пошел в магазин и купил онфеты, фрукты и две бутылки шампанского. Затем женщина попросила оплатить через банкомат интернет и сделать еще несколько переводов. В общей сложности 23-летний саратовец потратился на 7 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Девушка пообещала все отдать наличными, но адрес, который она назвала, оказался несуществующим.

После этого парень пошел в полицию. Там возбудили дело по признакам мошенничества.

Аферисткой оказалась 22-летняя жительница города Цимлянск Ростовской области. Ее задержали саратовские оперативники и выписали подписку о невыезде.

Пока идет расследование, ищут других жертв обманщицы. Не исключено, что от ее действий пострадали и другие люди.

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ИСТОЧНИК KP.RU