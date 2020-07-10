В Балашове полыхала теплица
Площадь возгорания составила 168 кв. м
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Сегодня, 10 июля, в 1:16 семеро пожарных и три единицы техники выехали тушить теплицу в поселке Конный.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, по предварительным данным, пламя вспыхнуло из-за неправильной эксплуатации электрооборудования.
Возгорание на площади 168 кв. м ликвидировано.
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ИСТОЧНИК KP.RU