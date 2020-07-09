2020-07-09T17:11:13+03:00
Происшествия

Первый кассационный суд в Саратове отправил дело Андрея Куликова на новое рассмотрение

Ранее приговор бывшему главе Энгельсского района был смягчен
Екатерина Семенова
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Первый кассационный суд в Саратове отправил уголовное дело бывшего главы Энгельсского района Андрея Куликова на новое апелляционное рассмотрение.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе суда, ранее, 28 ноября 2019 года, Куликова признали виновным в превышении полномочий и приговорили к 2,5 года лишению свободы. Такое решение вынес Энгельсский районный суд.

3 марта Саратовский областной суд изменил приговор. Статья УК была переквалифицирована на «пособничество в превышении полномочий». Реальный срок был отменен, Куликова приговорили к запрету занимать определенные должности в течение трех лет.

Прокурор области Сергей Филипенко и адвокат Куликова остались неудовлетворены таким решением. Оно было обжаловано в Первом кассационном суде общей юрисдикции. В итоге дело было возвращено в апелляционную инстанцию для нового рассмотрения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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