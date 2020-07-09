Мужчина попал под поезд в Сартове и лишился ног
В Саратове мужчина лишился ног на станции Примыкание-2.
Как сообщает «ЧП-Саратов», мужчина сидел на рельсах и попал под грузовой состав.
Предварительно установлено, что мужчина не реагировал на звуковые сигналы. В результате ему отрезало обе ноги.
Пострадавшего госпитализировали силами бригады Центра медицины катастроф. На месте работали областные спасатели.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU