Мужчина попал под поезд в Сартове и лишился ног

9 Июль 2020 2020-07-09T17:04:47+03:00

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В Саратове мужчина лишился ног на станции Примыкание-2.

Как сообщает «ЧП-Саратов», мужчина сидел на рельсах и попал под грузовой состав.

Предварительно установлено, что мужчина не реагировал на звуковые сигналы. В результате ему отрезало обе ноги.

Пострадавшего госпитализировали силами бригады Центра медицины катастроф. На месте работали областные спасатели.

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ИСТОЧНИК KP.RU