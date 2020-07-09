2020-07-09T16:37:08+03:00
Общество

Две недели опрессовок начинаются в центре Саратова в понедельник

Опубликован список улиц, где не будет горячей воды
Екатерина Семенова
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В понедельник, 13 июля, в Саратове начинается очередной этап опрессовок.

Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», будут проведены гидравлические испытания тепломагистрали №1 от Саратовской ГРЭС.

В течение 14 дней для работ энергетиков будет отключена горячая вода в домах на улицах Вольская, Горького, Мичурина, Рабочая, Дзержинского, Радищева, Мичурина, Сакко и Ванцетти, Шевченко, Чернышевского, Яблочкова, Советская, Кузнечная, Большая Казачья, Соборная, а также на проспекте Кирова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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