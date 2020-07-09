Саратовец устроил дебош и пнул полицейского в живот

9 Июль 2020 2020-07-09T16:31:44+03:00

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В Саратове направлено в суд уголовное дело о насилии над сотрудником полиции.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, на скамье подсудимых окажется 47-летний житель Волжского района.

Днем 30 мая он устроил дебош во дворе дома на улице Волжская. Хозяйка жилища пыталась его утихомирить, но безуспешно. Тогда она призвала на помощь полицейских ППС, которые патрулировали улицу поблизости.

Правоохранители увидели, что мужчина пьян и хотели отвести его в отделение, чтобы составить протокол. Но в ответ дебошир пнул одного из них в живот.

На предварительном расследовании мужчина признал вину и раскаялся.

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ИСТОЧНИК KP.RU