Подросток пробил череп 21-летнему парню в Базарном Карабулаке
В Базарном Карабулаке будут судить 17-летнего парня по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено с применением оружия.
Следствие считает, что днем 9 февраля 16-летний мальчик поссорился с 21-летний местным жителем. Он избил его по голове и плечу металлическим предметом.
После этого подросток сбежал, а пострадавшего госпитализировали в нейрохирургическое отделение в Саратове. У него диагностировали открытую проникающую рану черепа, рубленые раны головы и плеча
Свою вину подросток не признал. Дело направлено в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU