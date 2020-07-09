Подросток пробил череп 21-летнему парню в Базарном Карабулаке

9 Июль 2020 2020-07-09T14:54:56+03:00

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В Базарном Карабулаке будут судить 17-летнего парня по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено с применением оружия.

Следствие считает, что днем 9 февраля 16-летний мальчик поссорился с 21-летний местным жителем. Он избил его по голове и плечу металлическим предметом.

После этого подросток сбежал, а пострадавшего госпитализировали в нейрохирургическое отделение в Саратове. У него диагностировали открытую проникающую рану черепа, рубленые раны головы и плеча

Свою вину подросток не признал. Дело направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU