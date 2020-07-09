Автобус №90 в Саратове попал в аварию
В Саратове сегодня днем, 9 июля, произошла авария с общественным транспортом.
- В 12:55 на улице Аэропорт, напротив дома №4 по улице Соколовая гора, 60-летний водитель ГАЗ-3302 при неправильном перестроении врезался в МАЗ. Тот ехал по маршруту №90, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.
В ДТП пострадала 60-летняя пассажирка автобуса. Ее госпитализировали.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU