Автобус №90 в Саратове попал в аварию

9 Июль 2020 2020-07-09T14:50:49+03:00

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В Саратове сегодня днем, 9 июля, произошла авария с общественным транспортом.

- В 12:55 на улице Аэропорт, напротив дома №4 по улице Соколовая гора, 60-летний водитель ГАЗ-3302 при неправильном перестроении врезался в МАЗ. Тот ехал по маршруту №90, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.

В ДТП пострадала 60-летняя пассажирка автобуса. Ее госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU