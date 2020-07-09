В Саратовской области запрещено ходить в лес из-за пожарной опасности

9 Июль 2020 2020-07-09T14:47:37+03:00

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В Саратовской области три недели из-за пожарной опасности нельзя ходить в лес.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве природных ресурсов и экологии региона, ограничения введены с 8 июля.

Они не распространяются только на тех, кто там работает.

Кроме того, запрещено разводить костры в массивах и на прилегающих к ним участках. Если вы заметили возгорание, можно сообщить по единому номеру телефона вызова экстренных служб «112», дежурному ближайшего лесхоза или лесничества, по номеру прямой линии лесной охраны «8 800 100 94 00», или по телефону региональной диспетчерской службы министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области «574-500».

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ИСТОЧНИК KP.RU