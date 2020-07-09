Названы самые злостные должники за воду в Саратове
Обновлен рейтинг самых добросовестных и недобросовестных управляющих компаний Саратова.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», рейтинг был составлен с учетом истории платежей, погашения долгов, процента оплаты и суммы задолженности на начало месяца.
Итак, самая лучшая платежная дисциплина у следующих компаний:
- ТСЖ «Юбилейный»,
- ЖСК «Первомайский-2000»,
- ООО «УК «Успешный дом»,
- ТСЖ «Никитинское»,
- ЖСК «Дуб»,
- ТСЖ «Фортуна-2014»,
- ООО «Адамант»,
- ЖСК №39 «Туpбина»,
- ТСЖ «Янтарь-8»,
- ЖСК «Геолог».
Недобросовестными компаниями признаны:
- ООО «УК «Фортуна» (25 823 650 рублей долга),
- АТСЖ Ленинского района (17 277 117 рублей),
- ООО «Прогресс» (8 749 548 рублей),
- ООО УК «Солнечный городок» (6 031 541 рублей),
- ООО «УК «Фри ДОМ-Комфорт» (5 901 868 рублей),
- ООО «УК «Волжская-Саратов» (4 359 516 рублей),
- ООО «УК «Фри ДОМ» (3 632 096 рублей),
- ООО «УК «Стимул» (3 271 375 рублей),
- ООО «ТехСтрой» (2 925 936 рублей),
- ООО «УК «Жилищник 25» (2 896 203 рублей).
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ИСТОЧНИК KP.RU