Названы самые злостные должники за воду в Саратове

9 Июль 2020 2020-07-09T14:46:20+03:00

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Обновлен рейтинг самых добросовестных и недобросовестных управляющих компаний Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», рейтинг был составлен с учетом истории платежей, погашения долгов, процента оплаты и суммы задолженности на начало месяца.

Итак, самая лучшая платежная дисциплина у следующих компаний:

- ТСЖ «Юбилейный»,

- ЖСК «Первомайский-2000»,

- ООО «УК «Успешный дом»,

- ТСЖ «Никитинское»,

- ЖСК «Дуб»,

- ТСЖ «Фортуна-2014»,

- ООО «Адамант»,

- ЖСК №39 «Туpбина»,

- ТСЖ «Янтарь-8»,

- ЖСК «Геолог».

Недобросовестными компаниями признаны:

- ООО «УК «Фортуна» (25 823 650 рублей долга),

- АТСЖ Ленинского района (17 277 117 рублей),

- ООО «Прогресс» (8 749 548 рублей),

- ООО УК «Солнечный городок» (6 031 541 рублей),

- ООО «УК «Фри ДОМ-Комфорт» (5 901 868 рублей),

- ООО «УК «Волжская-Саратов» (4 359 516 рублей),

- ООО «УК «Фри ДОМ» (3 632 096 рублей),

- ООО «УК «Стимул» (3 271 375 рублей),

- ООО «ТехСтрой» (2 925 936 рублей),

- ООО «УК «Жилищник 25» (2 896 203 рублей).

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ИСТОЧНИК KP.RU