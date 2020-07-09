В Вольске мальчики из отряда полиции нашли крупную сумму денег и вернули их владелице
Благодаря ребятам из отряда «Юный друг полиции» жительница Вольска получила свой кошелек с деньгами, который она потеряла.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, Алексей Козлов и Иван Несемов, ученики местной школы №17, нашли на пляже аксессуар, в котором лежали 72 тыс. рублей и паспорт.
Те удивились, ведь ранее таких денег в руках не держали. Но мысли забрать средства себе у них не возникло, мальчики отыскали владелицу вещей — Светлану Тюрину.
Они вручили женщине пропажу, а та со слезами на глазах поблагодарила мальчиков и пригласила к себе на праздничный ужин.
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ИСТОЧНИК KP.RU