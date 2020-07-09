2020-07-09T09:35:26+03:00
Происшествия

Под Саратовом Suzuki кувыркнулся в кювет

Водитель потерял управление
Дарья Вострикова
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Вчера, 8 июля, в 15651 на 261 км трассы, ведущей из Сызрани в Волгоград Воскресенского района произошло ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным 49-летний водитель Suzuki Jimny потерял управление и опрокинулся в кювет по левую сторону дороги.

Пострадавшего госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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