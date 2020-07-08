Перегревшийся на пляже мужчина госпитализирован в больницу в Саратове
В Энгельсском районе Саратовской области на пляже мужчине стало плохо.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, ЧП случилось на острове Васяткин на Волге.
Мужчина отдыхал на острове. Фото Саратовской областной службы спасения
31-летний отдыхающий перегрелся на солнце, у него участился пульс, закружилась голова. Были вызваны спасатели. Водолазно-спасательная группа доставила его Затон. Там пострадавшего передали врачам скорой помощи, которые госпитализировали мужчину в городскую клиническую больницу.
Спасатели доставили пострадавшего в Затон. Фото Саратовской областной службы спасения
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ИСТОЧНИК KP.RU