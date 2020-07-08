Женщина нашла труп мужчины в Вольске
Утром 8 июля жительница Вольска нашла труп.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело мужчины она увидела, когда шла через лесополосу вдоль берега, примерно в 100 метрах от набережной.
О своей находке женщина сообщила в полицию. Эксперт СУ СКР осмотрел труп и обнаружил ссадины и кровоподтеки на голове.
Начата доследственная проверка по итогам которой будет принято процессуальное решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU