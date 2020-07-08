Внедорожник разбился на саратовской трассе

Фото ГИБДД по Саратовской области
В Саратовском районе на трассе разбился внедорожник.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла на трассе Сызрань — Саратов — Волгоград около 15:15.
Фото ГИБДД по Саратовской области
Предварительно установлено, что автомобилем Suzuki Jimny управлял 49-летний мужчина. Он мог не справиться с управлением, и машина вылетела в левый кювет.
Водитель был госпитализирован. ГИБДД устанавливает обстоятельства аварии.
Фото ГИБДД по Саратовской области
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