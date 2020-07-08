Скончался бывший депутат Саратовской облдумы Сергей Баканов

8 Июль 2020 2020-07-08T16:32:47+03:00

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Скончался Сергей Баканов, бывший депутат Саратовской областной думы.

Ему было 64 года и причиной смерти стало онкологическое заболевание.

По словам депутата облдумы Николая Семенца, Сергей Баканов проходил лечение в московской клинике, где боролся с раком. Они созванивались 25 июня, когда оба отмечают день рождения, договаривались о встрече, но через несколько дней Баканов скончался.

Его похоронят 9 июля в Саратове. Прощание состоится в 11 часов на улице Столыпина, 39 (совхоз «Комбайн»).

Ранее Сергей Баканов работал военным комиссаром Саратовской области, руководил областным советом ДОСААФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU