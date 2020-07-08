Саратовские школьники не смогут посетить линейки 1 сентября
Школьные линейки на 1 сентября планируют отменить.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра просвещения России Сергея Кравцова.
По его словам, учебный год начнется как обычно, в очном формате. Однако из-за ограничительных мероприятий решено отказаться от торжественных линеек.
- Мы немножко в другом формате их проведем, — отметил министр.
В министерстве образования Саратовской области пообещали уточнить информацию.
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ИСТОЧНИК KP.RU