Саратовские школьники не смогут посетить линейки 1 сентября

8 Июль 2020 2020-07-08T16:05:53+03:00

Их планируют отменить по все России

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Школьные линейки на 1 сентября планируют отменить.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра просвещения России Сергея Кравцова.

По его словам, учебный год начнется как обычно, в очном формате. Однако из-за ограничительных мероприятий решено отказаться от торжественных линеек.

- Мы немножко в другом формате их проведем, — отметил министр.

В министерстве образования Саратовской области пообещали уточнить информацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU