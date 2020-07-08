Сильный шторм надвигается на Саратов: может с корнем вырывать деревья
В Саратовской области уже в ближайшие часы начнется сильная гроза.
Об этом читателей «КП-Саратов» предупредили в региональном ГУ МЧС.
Ненастье накроет регион местами: через час-два ожидается сразу несколько опасных метеорологических явлений: гроза, шквалистый ветер, град и ливень.
Скорость ветра может достигнуть 26 метров в секунду. По шкале Бофорта это соответствует сильному шторму: значительные разрушения строений, деревья вырываются с корнем.
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ИСТОЧНИК KP.RU