На дороги Энгельса выехал необычный троллейбус

8 Июль 2020 2020-07-08T15:37:55+03:00

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Сегодня, 8 июля, в День семьи, любви и верности прошел телемост в рамках всероссийской акции #БЛАГОДАРЯМОЕЙСЕМЬЕ.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты Саратовской области, участники флешмоба, среди которых звезды и блогеры, делились секретами семейного счастья. От Приволжского федерального округа поучаствовала семья Абраменко из Энгельса, которая в 2018 году стала победителем всероссийского конкурса «Семья года».

К тому же сегодня в Энгельсе вышел на маршрут необычный троллейбус с символикой акции. Он стал своеобразной мобильной выставкой, где можно будет прочитать высказывания о том, какие эмоции дарят дети, и почему большая семья — это счастье.

В региональном Минтруда отметили, что сейчас в области более 312 тыс. семей с 450 тыс. детей. Более 23 тыс. семей являются многодетными.

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ИСТОЧНИК KP.RU