Наркоман из Саратова ради дозы нападал на пенсионерок в Воронеже

8 Июль 2020 2020-07-08T15:32:49+03:00

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В полицию Воронежа обратились несколько пенсионерок с заявлениями о грабеже.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, на них нападали, в основном у частных домов, отбирали сумки или били кирпичом по голове.

Предполагаемый злоумышленник задержан, это 28-летний рецидивист из Саратовской области, наркоман. Он преступал закон чтобы достать деньги на дозу.

Выяснилось, что он четыре раза грабил и дважды совершал разбой.

Возбуждены уголовные дела, злоумышленник находится под стражей.

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ИСТОЧНИК KP.RU