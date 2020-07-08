Наркоман из Саратова ради дозы нападал на пенсионерок в Воронеже
В полицию Воронежа обратились несколько пенсионерок с заявлениями о грабеже.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, на них нападали, в основном у частных домов, отбирали сумки или били кирпичом по голове.
Предполагаемый злоумышленник задержан, это 28-летний рецидивист из Саратовской области, наркоман. Он преступал закон чтобы достать деньги на дозу.
Выяснилось, что он четыре раза грабил и дважды совершал разбой.
Возбуждены уголовные дела, злоумышленник находится под стражей.
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ИСТОЧНИК KP.RU