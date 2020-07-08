Жительница Саратова осталась без денег при попытке купить маску и перчатки

8 Июль 2020 2020-07-08T15:23:57+03:00

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С заявлением о мошенничестве в Волжский отдел полиции обратилась 27-летняя жительница Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, она заказала в соцсети маски и перчатки для продажи, перевела 20 тыс. рублей продавцу, но ничего не получила.

Возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU