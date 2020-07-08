2020-07-08T15:17:57+03:00
Общество

Депутат Роман Ковальский покидает саратовскую облдуму

Досрочное прекращение полномочий внесено в повестку дня внеочередного заседания
Екатерина Семенова
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В Саратовской областной думе завтра, 9 июля, состоится внеочередное заседание.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном парламенте, планируется рассмотреть четыре вопроса.

Среди них: внесение изменений в бюджет, рассмотрение кандидатуры Уполномоченного по правам ребенка в области (вновь предлагается Татьяна Загородняя), досрочное прекращение полномочий депутата Романа Ковальского.

По какой причине Роман Ковальский складывает мандат, официально неизвестно. Однако СМИ со ссылкой на собственные источники сообщают, что он может быть назначен на должность в министерстве сельского хозяйства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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