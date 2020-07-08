Депутат Роман Ковальский покидает саратовскую облдуму

8 Июль 2020 2020-07-08T15:17:57+03:00

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В Саратовской областной думе завтра, 9 июля, состоится внеочередное заседание.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном парламенте, планируется рассмотреть четыре вопроса.

Среди них: внесение изменений в бюджет, рассмотрение кандидатуры Уполномоченного по правам ребенка в области (вновь предлагается Татьяна Загородняя), досрочное прекращение полномочий депутата Романа Ковальского.

По какой причине Роман Ковальский складывает мандат, официально неизвестно. Однако СМИ со ссылкой на собственные источники сообщают, что он может быть назначен на должность в министерстве сельского хозяйства.

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ИСТОЧНИК KP.RU