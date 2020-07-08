Найден сбивший парня на питбайке в Саратове водитель
Пострадавшего госпитализировали
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Найден виновник ДТП у дома №9 на Тульской улице в Саратове, которое произошло 6 июля в 13:00.
Как рассказали «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции, 70-летний водитель Mitsubishi Outlаnder сбил 17-летнего парня на питбайке Kayo.
Пострадавшего госпитализировали с травмами.
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ИСТОЧНИК KP.RU