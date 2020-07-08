2020-07-08T14:33:52+03:00
Общество

В Саратове больше нельзя строить высотки

Число этажей ограничено десятью
Екатерина Семенова
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В центральной части Саратова запретят строить слишком высокие дома.

Соответствующее постановление подписал председатель правительства Александр Стрелюхин.

Оно распространяется на все города области, где проживает более 100 тыс. человек. Там нельзя будет возвести дома выше 30 метров и 10 этажей. При этом чем меньше жителей в населенном пункте, тем ниже дома можно строить. Например, в селах — всего до трех этажей.

Для Саратова существуют и другие ограничения. Например, в «старом историческом центре» дома должны быть не выше 18 метров, в «новом историческом центре» —

до 24 метров, в периферийной части «исторического центра» — до 30 метров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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