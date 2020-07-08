2020-07-08T14:09:26+03:00
Общество

В цифровой контур в рамках нацпроекта включены больницы уже 15 районов

На этот год в систему здравоохранения Саратовской области вольют пять млрд рублей
Антон Угольков
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Заседание в Экономе по нацпроекту "Здравоохранение"Заседание в Экономе по нацпроекту "Здравоохранение"
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В саратовском Экономе прошло заседание круглого стола «Развитие системы медицинской помощи в новых микрорайонах как важное условие достижения целей национального проекта «Здравоохранение».

Открывавший заседание председатель Саратовского регионального отделения «Деловой России» Александр Абраменко во вступительном слове напомнил, что нацпроект «Здравоохранение» реализуется уже год, были подведены первые итоги. Саратовская область не попала ни в лидеры, ни в отстающие.

Замминистра здравоохранения региона Асят Выкова напомнила общие объемы средств по нацпроекту.

- В 2019 году в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом Путиным Саратовской области было выделено 1,7 млрд рублей, из них 1,2 млрд - из федерального бюджета, процент исполнения составил 96,8%. Такая цифра сложилась из-за недопоставки 3 единиц оборудования. Они поступили в регион уже в феврале этого года. – рассказала Выкова.

Она заметила, что в 2020 году в рамках национального проекта в регионе предусмотрено освоение уже порядка 5 млрд рублей.

- Создаётся единый цифровой контур мед учреждений. Оборудованы больницы в 15 районах. Чем это удобно - создаётся единая система, в которой хранятся данные диагностики, обследований пациентов. И если в больницу областного центра доставляется пациент даже из отдалённого района, врачи видят все необходимые им сведения о нем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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