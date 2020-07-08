2020-07-08T13:59:05+03:00
Происшествия

В Саратовской области мужчина бросил сожительницу, украв у нее драгоценности

После этого он начал дарить украшения другим женщинам
Екатерина Семенова
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В поселке Духовницкое Саратовской области будут судить 42-летнего мужчину.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в мошенничестве и незаконном проникновении в жилище. При этом ранее он уже был судим за хищение.

По версии следователей, 12 марта в гостях у 63-летнего знакомого он похитил банковскую карту. Владелец ее в тот момент спал. После этого злоумышленник начал тратить средства карты, расплачиваясь за покупки и услуги. Так, он приобретал товары для себя и друзей, катался на такси. Это не укрылось от внимания правоохранителей и 13 марта они пришли к нему домой. Он сразу признался и отдал им карту. За несколько часов, как выяснилось, мужчина потратил более 7,1 тыс. рублей.

Несколькими днями позже, в период с 30 марта по 6 апреля, он похитил у 43-летней сожительницы два золотых кольца на сумму 4 638 рублей. Сразу после этого он расстался с женщиной, а 8 апреля подарил одно из украшений 30-летней даме на вечеринке в поселке Теликовка.

11 апреля он отдал второе кольцо другой приятельнице. Та пошла в нем на работу на ферму, и ее там увидела владелица драгоценностей. Она проверила дома и убедилась, что кольца были украдены, а после этого сообщила в полицию. Мужчина не стал отпираться и признался. Кольца вернулись к 43-летней хозяйке.

После этого злоумышленник пришел к дому той женщины, которой он подарил первое кольцо. Так как хозяев дома не оказалось, он выставил раму и забрался внутрь. При этом оставил на улице свою куртку. В тот момент вернулась женщина, она поняла, что в жилище проник посторонний. Сфотографировав куртку как улику и поставив раму на место, она побежала на работу к сожителю, чтобы рассказать ему о случившемся. К дому была вызвала полиция, но к тому моменту мужчина успел скрыться. Он оставил на раме свои отпечатки, что и позволило установить его причастность. Фото куртки стало дополнительным доказательством. И на этот раз он не стал отрицать вину.

Дело направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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