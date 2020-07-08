В Саратовской области за лето утонули пять детей
В Саратовской области стало ощутимо больше утонувших, ведь купальный сезон из-за пандемии открылся совсем недавно.
Как рассказали корреспонденту «КП-Саратов» на пресс-конференции, посвященной открытию купального сезона, с начала лета вода унесла жизнь 17 человек, пятеро из них дети.
Начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС Артем Голубев отметил, что двое несовершеннолетних утонули на днях.
В основном причинами трагедий становятся купание в несанкционированных местах, употребление спиртного. А детей зачастую не контролируют родители.
Он отметил, что сотрудники ГИМС приняли к эксплуатации 14 пляжей, пятеро из них муниципальные. Это очень мало.
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ИСТОЧНИК KP.RU