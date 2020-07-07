Утонувший на реке Камелик ребенок был на пляже с мамой
В Перелюбском районе Саратовской области утонул ребенок. Следователи начали проверку.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, погибшему было восемь лет.
Трагедия разыгралась вечером в поселке Целинный. По предварительной версии, мальчик был на реке Камелик с мамой. В какой-то момент он исчез под водой. Его тело позже достал на поверхность местный житель, но ребенок был уже мертв.
Следователи осмотрели место происшествия и тело, травм обнаружено не было. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU