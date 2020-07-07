Рухнувшие деревья парализовали движение трамваев в Саратове

7 Июль 2020 2020-07-07T16:23:43+03:00

Дерево упало на трамвайные рельсы. Фото из группы "Трамваи и троллейбусы Саратова"

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Упавшие деревья парализовали движение трамваев в Саратове.

Как сообщили «КП-Саратов» в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова», стоят трамваи маршрутов №8 и 9.

Трамваи №8 стоят у остановки «Большой Динамовский проезд». А трамваи №9 — у остановки «Седьмой Артельный проезд». Движение прекращено в обоих направлениях.

Фото из группы "Трамваи и троллейбусы Саратова"

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ИСТОЧНИК KP.RU