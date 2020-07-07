В Саратове закроют железнодорожный переезд на Сокурском тракте
В Саратове в ночь на 10 июля будет закрыт железнодорожный переезд.
Как сообщили «КП-Саратов» в ПривЖД, движение машин будет запрещено на 291-км км перегона Трофимовский-2 — Зоринский. Это на пересечении с Сокурским трактом.
Ремонтные работы продлятся с 18 часов четверга до 4 часов утра пятницы.
Автомобилисты смогут объехать по проспекту Строителей, Московскому шоссе или улице Шехурдина
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ИСТОЧНИК KP.RU