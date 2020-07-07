Завтра пройдет прямая линия с начальником полиции Саратова
Доступны два телефона для звонка
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Завтра, 8 июля, горожане смогут задать свои вопросы начальнику УМВД России по Саратову Андрею Чепурному.
Об этом «КП-Саратов» рассказали в городском УМВД.
Для этого с 15:00 до 16:30 можно позвонить по телефонам: 8(8452) 74-70-47 и 8(8452) 74-70-75.
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ИСТОЧНИК KP.RU