Завтра пройдет прямая линия с начальником полиции Саратова

7 Июль 2020 2020-07-07T15:42:54+03:00

Доступны два телефона для звонка

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Завтра, 8 июля, горожане смогут задать свои вопросы начальнику УМВД России по Саратову Андрею Чепурному.

Об этом «КП-Саратов» рассказали в городском УМВД.

Для этого с 15:00 до 16:30 можно позвонить по телефонам: 8(8452) 74-70-47 и 8(8452) 74-70-75.

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ИСТОЧНИК KP.RU