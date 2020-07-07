Саратовский студент публично поддерживал терроризм

7 Июль 2020 2020-07-07T14:59:52+03:00

Саратовского студента могут посадить за поддержку терроризма.

Его заметило УФСБ и объявило предостережение

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В Саратове сотрудники УФСБ предотвратили террористическое преступление.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ведомства, речь идет о студенте одного из саратовских вузов Шихабудине Шихабудинове.

Ранее 23-летний юноша, гражданин РФ, размещал в интернете комментарии с оправданием действий террористических группировок на Северном Кавказе, а также терактов в Москве. Он, по версии следствия, публично поддерживал казни, используемые в террористических группировках.

Ему было объявлено официальное предупреждение о недопустимости публичного оправдания терроризма. Санкция по статье 205.2 УК РФ предусматривает до семи лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU