Саратовский студент публично поддерживал терроризм
Саратовского студента могут посадить за поддержку терроризма.
В Саратове сотрудники УФСБ предотвратили террористическое преступление.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ведомства, речь идет о студенте одного из саратовских вузов Шихабудине Шихабудинове.
Ранее 23-летний юноша, гражданин РФ, размещал в интернете комментарии с оправданием действий террористических группировок на Северном Кавказе, а также терактов в Москве. Он, по версии следствия, публично поддерживал казни, используемые в террористических группировках.
Ему было объявлено официальное предупреждение о недопустимости публичного оправдания терроризма. Санкция по статье 205.2 УК РФ предусматривает до семи лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU