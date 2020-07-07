2020-07-07T14:19:33+03:00
Происшествия

Сотрудник сотовой компании в Саратове копировал телефонные переговоры клиентов

Возбуждено уголовное дело
Екатерина Семенова
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В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего юноши.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его подозревают в том, что он раскрыл базу данных абонентов сотовой компании.

По версии следствия, с октября 2018 года по декабрь 2019 года молодой человек, работая в компании сотовой связи, подключился к базе абонентов и скопировал информацию о телефонных соединениях 41 человека.

При этом у него не было ни согласия этих людей, ни решения суда.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ по Саратовской области.

Как отметили следователи, ранее этого мужчину уже судили за такое же преступление. Тогда он был оштрафован на 60 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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