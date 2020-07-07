2020-07-07T14:08:50+03:00
Общество

Предложено штрафовать перевозчиков в Саратове за отсутствие терминалов

На первый раз сумма менее 50 тыс. рублей
Дарья Вострикова
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На сегодняшнем заседании рабочей группы комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики в Саратовской областной думе обсудили поправки в закон о нарушениях административного характера.

Депутат Дмитрий Кудинов рассказал о предложении штрафовать перевозчиков за отсутствие терминалов. На первый раз должностные лица будут отдавать от 10 до 15 тыс. рублей, юридические от 15 до 30 тыс. рублей.

При рецидиве цифра возрастает до 30-50 тыс. рублей и 50-100 тыс. рублей соответственно.

Инициативу будут дорабатывать, чтобы перевозчики несли ответственность за невыполнение и других требований правил перевозки пассажиров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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