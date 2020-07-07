Саратовские полицейские запустили флешмоб ко Дню семьи, любви и верности
В Саратовской области по инициативе полицейских к Дню семьи, любви и верности запущен флешмоб «Белая ромашка».
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, его участники фотографируются с цветком ромашки — живым или нарисованным. И пишут, какую роль в их жизни занимает семья.
Можно запечатлеть только себя или позвать своих родных, акция продлится с 6 по 8 июля.
Ребята из отряда «Юный друг полиции» присоединились к ней. Восьмиклассница Кристина Яконина из Ершова рассказала, что она с родными проводит все свое время, они занимаются активным отдыхом, поддерживают друг друга.
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ИСТОЧНИК KP.RU