Саратовские полицейские запустили флешмоб ко Дню семьи, любви и верности

7 Июль 2020 2020-07-07T13:53:23+03:00

Для участия нужно сфотографироваться с цветком

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В Саратовской области по инициативе полицейских к Дню семьи, любви и верности запущен флешмоб «Белая ромашка».

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, его участники фотографируются с цветком ромашки — живым или нарисованным. И пишут, какую роль в их жизни занимает семья.

Можно запечатлеть только себя или позвать своих родных, акция продлится с 6 по 8 июля.

Ребята из отряда «Юный друг полиции» присоединились к ней. Восьмиклассница Кристина Яконина из Ершова рассказала, что она с родными проводит все свое время, они занимаются активным отдыхом, поддерживают друг друга.

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ИСТОЧНИК KP.RU