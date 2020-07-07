На пляже под мостом Саратов — Энгельс утонул мужчина

7 Июль 2020 2020-07-07T11:55:51+03:00

Погибшему на вид около 40 лет

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На пляже «Городские пески» под мостом Саратов — Энгельс утонул мужчина.

Спасатели достали погибшего из воды.

По словам очевидцев, на вид погибшему около 40 лет, сообщает «ЧП-Саратов».

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ИСТОЧНИК KP.RU