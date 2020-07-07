На пляже под мостом Саратов — Энгельс утонул мужчина
Погибшему на вид около 40 лет
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На пляже «Городские пески» под мостом Саратов — Энгельс утонул мужчина.
Спасатели достали погибшего из воды.
По словам очевидцев, на вид погибшему около 40 лет, сообщает «ЧП-Саратов».
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ИСТОЧНИК KP.RU