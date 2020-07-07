Пять улиц в Саратове до вечера остались без воды

7 Июль 2020 2020-07-07T11:02:29+03:00

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В Ленинском районе Саратова сегодня, 7 июля, отключили воду на пяти улицах.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ориентировочно до 20:00 водоснабжения не будет на Черниговской, Песочной, Утесной, 7 и 8-м Песочном проездах.

Отключение связано с работами на Черниговской, 193.

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ИСТОЧНИК KP.RU