Пять улиц в Саратове до вечера остались без воды
Причиной отключения стали работы на Черниговской
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В Ленинском районе Саратова сегодня, 7 июля, отключили воду на пяти улицах.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ориентировочно до 20:00 водоснабжения не будет на Черниговской, Песочной, Утесной, 7 и 8-м Песочном проездах.
Отключение связано с работами на Черниговской, 193.
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ИСТОЧНИК KP.RU